“تيار المستقبل” يوضح اشكال “كراون بلازا”

أوضح “تيار المستقبل” ملابسات اشكال “كراون بلازا”، وذكر في بيانه أنّ “كان من المقرر أن تنظم دائرة راس بيروت في تيار المستقبل احتفالاً في فندق الكراون بلازا في الحمرا إلا أن إشكالاً حصل بين أمن الفندق وبعض الشبان من مناصري التيار، الذين استفزتهم شتائم اطلقها أحد عناصر الأمن بحق قيادة التيار، الأمر الذي أثار حفيظة احد المناصرين، وتسبب بوقوع إشكال سرعان ما جرى تطويقه، وإلغاء الاحتفال.

واعتذر التيار لما حصل ولرواد الفندق وادارته، داعيا الإدارة إلى فتح تحقيق لتحديد الخلفيات، التي ادت الى الاشكال وما نشأ عنه من استغلال على وسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً في الوقت ذاته بمسارعة مسؤولي التيار لانهاء الاشكال واعادة الامور في الفندق الى مسارها الطبيعي.