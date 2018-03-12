“تيار المستقبل” يطلق حملته الانتخابية.. ويعلن عن مرشحيه

تحت شعار “نحنا الخرزة الزرقا يلي بتحمي لبنان”، أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحملة الإنتخابية الرسمية لـ”تيار المستقبل” في كل لبنان، في مهرجان حاشد أقيم في مجمع البيال أمس، شدد خلاله على أن “التصويت للوائح تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة يعني تجديد التفويض الشعبي لمتابعة تنفيذ مشروع كبير نعمل عليه كل يوم، يقوم على حماية البلد واستقراره وتحقيق الأمان فيه، وعلى حماية الدستور والحرية والديموقراطية والسيادة والأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد لايجاد فرص عمل للشباب والشابات في بلدنا”.

وقد حدد الإعلان الانتخابي الذي أطلقه تيار المستقبل العناوين العريضة لثوابت مرشحيه للانتخابات النيابية 2018، وأولوياتهم والتزاماتهم من القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإصلاحية.

فبعد النشيد الوطني اللبناني ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء، أعلن “تيار المستقبل” الإعلان الإنتخابي لـ 2018، الذي تلاه المرشحون جورج بكاسيني في الشأن الوطني والسياسي، زياد القادري في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ديما جمالي عن تأمين الخدمات الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر، ورولا الطبش جارودي في تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات وحماية البيئة. وحدد البرنامج العناوين العريضة لثوابت مرشحي “تيار “المستقبل” للانتخابات النيابية وأولوياتهم والتزاماتهم، في القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاصلاحية.

المرشحون

بعدها، عرض الفيلم الترويجي للحملة، ثم قدم الرئيس الحريري الى المنصة المرشحين، وهم: “عن دائرة صيدا جزين: بهية الحريري وحسن شمس الدين. عن الشوف – عاليه: محمد الحجار وغطاس خوري. عن دائرة بعلبك الهرمل: حسين صلح وبكر الحجيري. عن دائرة طرابلس – المنية – الضنية: محمد كبارة، سمير الجسر، ديما جمالي، نعمة محفوظ، ليلى شحود، شادي نشابة، وليد صوالحي، جورج بكاسيني، قاسم عبد العزيز، سامي فتفت وعثمان علم الدين. عن دائرة عكار: طارق المرعبي، محمد سليمان، وليد البعريني، هادي حبيش، خضر حبيب وجان موسى. عن دائرة زحلة: عاصم عراجي ونزار دلول. عن دائرة البقاع الغربي – راشيا: أمين وهبي، محمد القرعاوي وزياد القادري. عن دائرة بيروت الثانية: تمام سلام، نهاد المشنوق، رولا الطبش جارودي، غازي يوسف، ربيع حسونة، باسم الشاب، نزيه نجم، زاهر عيدو، علي الشاعر، وطبعاً محسوبكم سعد رفيق الحريري”.