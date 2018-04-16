“تيار المستقبل” عن إشكال كراكاس: بدر يقلب الحقائق.. وجماعته اعتدوا على خالد!

صدر عن تيار المستقبل البيان الآتي:

مرة جديدة يلجأ المرشح عن دائرة بيروت الثانية نبيل بدر، الى قلب الحقائق ازاء الاشكالات الانتخابية التي ينظمها ثم يرمي تبعاتها على الآخرين.

فبعد إشكال بلدة برجا، الذي تبين انه حصل بسبب تحرش احد شبان بدر باحدى فتيات البلدة، يخرج علينا نبيل بدر اليوم بإشكال جديد في محلة كراكاس في بيروت، روجت له مع الاسف بعض وسائل الاعلام، من باب التحامل على مناصري “تيار المستقبل” واتهامهم بوقوفهم وراء الإشكال.

يهم “تيار المستقبل” أن يؤكد في هذا الشأن، ان الإشكال وقع مع أحد وجهاء بيروت وفعالياتها وعضو المجلس البلدي السابق السيد احمد مختار خالد، الذي سبق له تأجير احدى الشقق في البناء الخاص به في كراكاس، من احد الاشخاص لاستخدامه كمكتب هندسة. فاذا به يبدل من وظيفة الشقة ويحولها الى مكتب إنتخابي رفعت فيه صور نبيل بدر.

قبل ظهر اليوم، الاثنين، حضر احمد خالد ( ٦٥ سنة ) الى بنايته، بنية تنبيه المتواجدين في الشقة، الى مخالفتهم شروط عقد الايجار وقلب استخدام الشقة من مكتب هندسة الى مكتب انتخابي، مشدداً على ان هذا الأمر لا يناسبه ولا يناسب المقيمين في البناية.

وكانت النتيجة قيام سائق نبيل بدر ومن معه بالتهجم عليه ورميه ارضاً وإشهار السكاكين عليه، الأمر الذي أثار جلبة في مكان الحادث، دفعت شبان المحلة الى نصرة ابن محلتهم السيد احمد خالد، قبل ان تحضر القوى الامنية وتضع يدها على الموضوع.

إن “تيار المستقبل” اذ يأسف لتكرار هذه الإشكالات المركبة، ينبه بدر وكل المصطادين بالماء العكر الى عدم جدوى استخدام هذه الاساليب في الحملات الانتخابية.

كما يأسف التيار لانقياد احدى محطات التلفزة في مسلسل التحريض على “تيار المستقبل”، والمشاركة المتعمدة في قلب الحقائق وتضخيم الإشكال لأهداف باتت لا تخفى على أبناء بيروت وعلى الرأي العام اللبناني عموماً.