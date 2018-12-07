تيار المستقبل الضنية: التطاول على القامات الوطنية سيزيدنا تمسكا بقناعاتنا

أصدرت فعاليات “تيار المستقبل” في الضنية بيانا إثر اجتماع عقدته في مبنى المنسقية لبحث الحملة ما وصفته ب”الاعلامية الهادفة للنيل من موقع رئاسة الحكومة بشكل عام، والرئيس سعد الحريري بشكل خاص”. وجاء في البيان:

“أولا: التأكيد على التضامن الكامل مع الرئيس سعد الحريري، الذي يمثل صمام أمان لوطنه وطائفته لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة، ليس باعتباره رئيسا للحكومة فحسب، بل لكونه رمزا وطنيا ومرجعية كبرى في هذا البلد.

ثانيا: إن الحملة الاعلامية المبرمجة، والتي تصدر عن أبواق فتنوية، ليست إلا صدى، لمشروع تخريبي يتربص بلبنان الشر، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. ويذكرنا بحقبة سوداء من تاريخ هذا البلد الذي عانى الويلات.

ثالثا: إن الضنية التي أثبتت في كل المحطات الوطنية انحيازها الى مشروع الدولة، تؤكد من جديد وقوفها مع الحريري، ورؤيته الوطنية كرجل دولة من الطراز الرفيع، وذلك استكمالا لمسيرة والده الوطنية الكبرى.

رابعا: إن التطاول على القامات الوطنية من بعض الأقزام الذين يعانون من إعاقات فكرية، وتصدعات أخلاقية، سيزيدنا تمسكا بقناعاتنا، وإيمانا بأدوارنا الوطنية، ووقوفا مع الرئيس الحريري في نضالاته الوطنية، ومبادراته الجريئة، وحلمه الكبير.

خامسا: إن مسيرة بناء الدولة وصناعة المؤسسات التي بدأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لن توقفها الأصوات النشاذ مهما علت، والتاريخ لا يزور، وستشرق شمس الحقيقة رغما عن الظلاميين.

سادسا: دعوة القضاء والقوى الأمنية الى القيام بدورهم بموجب القوانين المرعية الاجراء، ومحاسبة الساعين الى إشعال الفتن داخل البلد، وإثارة النعرات.

سابعا: دعوة كوادر وجمهور “تيار المستقبل” الى عدم الانجرار لأي تصرف أو ردة فعل تخالف أبجدياتنا السياسية، ونحن على يقين بحكمة وحنكة وقدرة الرئيس سعد الحريري وعدم رضوخه لأي ابتزاز سياسي.