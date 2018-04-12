“تيار المستقبل”: إشكال في احتفال البيال بين شباب قدموا على دراجات نارية وعناصر من الامن

كشف “تيار المستقبل” عن وقوع إشكال بين عدد من الشبان الذين قدموا على دراجات نارية للمشاركة في احتفال “أهل الوفاء في بيروت” في “البيال”، وبين عناصر من حاجز أمني مولج بحماية الوافدين للاحتفال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم الى مستشفى “المقاصد”.

وأضاف في بيان أنّه “يبدي أسفه لما حصل، وينوه بالدور الذي تضطلع به القوى الامنية في تأمين سلامة المواطنين والمناسبات ذات الطابع السياسي والشعبي، ويدعو القيادات المختصة الى فتح تحقيق شفاف في الإشكال لتحديد المسؤوليات، ويتوجه بالاعتذار من جمهوره عما حصل، مؤكداً أن سلامتهم فوق أي اعتبار، وأنه سيتابع المصابين حتى تأمين الشفاء العاجل لهم”.