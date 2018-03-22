تويني: بإمكان العهد تحويل خطة الإنفاق الاستثماري العتيدة إلى فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في بيان “أن بإمكان العهد أن يحول خطة الإنفاق الاستثماري العتيدة إلى فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد وخلق فرص عمل لشبابنا، شرط تحديد رؤية اقتصادية واضحة بعد تحليل الوضع الحالي، وإخفاقات الماضي وتطلعات التغير الملزم الذي يكاد أن يكون حتميا في المستقبل”.

وقال: “إن تحديد سلم أولويات بإمكانه سحب الاقتصاد من الركود الريعي الحاصل بفعل ظروف المنطقة، وأفول قدرات الريع كمنحى اقتصادي إلى آفاق وأهداف إنتاجية في السياحة والزراعة والصناعة، واقتصاد الجيل الرأسمالي المعرفي يحمل لبنان من بلد يطلب المعونة المالية والاقتصادية إلى بلد مكتف ومنتج”.

وختم:”هذا ليس بحلم، ولكن هنالك إمكانية حقيقية وفرصة اقتصادية علينا حسن درايتها، لننطلق في تغيير حقيقي وهيكلي للاقتصاد الوطني”.