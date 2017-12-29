تويني استنكر قتل الكلاب الشاردة: فلنرتق لمستوى الشعور بالوفاء والإنسانية

استنكر وزير محاربة الفساد نقولا تويني في بيان، “تسميم الكلاب من قبل مؤسسة عامة كبلدية الغبيري”، واعتبر ذلك “غير مقبول ويتنافى مع الشعور الإنساني ومناقض لجميع القوانين الوطنية والعالمية”.

وأضاف: “لا يمكن السكوت عن مشهد قتل الحيوان الأليف والوفي للانسان. فالخدمات التي توفرها الكلاب لقوى الأمن والجيش كذلك حراسة البيوت ومواكبة الأطفال وحمايتهم لا يمكن أن تقدر بالقتل. إنه تخلف مطلق عن المسار الإنساني والحضاري، وجمعيات الرفق بالحيوان في لبنان مستعدة دائما للرفق بالكلاب الشاردة. فلنرتق الى مستوى الشعور بالوفاء والإنسانية المتحضرة لأن ما حصل غير مقبول به ويجب معاقبة مرتكبي هذه الأعمال الوحشية لعدم تكرارها”.