تونس تودع المونديال بهزيمة مذلة أمام بلجيكا

ودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم 2018، وفقد فرصة التأهل لدور الستة عشر بعد تلقيه هزيمة ثقيلة على يد بلجيكا بنتيجة 5-2، اليوم السبت ، على ملعب “أنكريت آرينا” في ثاني جولات المجموعة السابعة بالمونديال الذي تستضيفه روسيا.

سجل خماسية بلجيكا الثنائي إيدين هازارد في الدقيقتين 6 من ضربة جزاء و51 وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و48 بجانب البديل ميشي باتشواي في الدقيقة 90، وأحرز ثنائية تونس المدافع ديلان برون في الدقيقة 18 ووهبي الخزري في الدقيقة 90+3.

وبقيت تونس بلا نقاط ليودع نسور قرطاج المنافسات، ويتبقى لهم مواجهة شرفية أخيرة بالجولة الثالثة أمام بنما، بينما وضع منتخب بلجيكا قدما في دور الستة عشر بالوصول إلى 6 نقاط.