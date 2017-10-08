تونس تكتسح غينيا وتضع قدمًا في مونديال روسيا

وضع المنتخب التونسي لكرة القدم، قدمًا في مونديال روسيا 2018، بعدما اكتسح مضيفه الغيني (4-1) اليوم السبت، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

سجَّل أهداف المنتخب التونسي، يوسف المساكني “هاتريك”، وأمين بن عمر في الدقائق (45، 75، 84، 90)، فيما سجَّل هدف غينيا نابي كيتا، في الدقيقة (37)، قبل أن يُطرد في الدقيقة الأخيرة.

ورفع المنتخب التونسي، رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، متفوقًا بـ3 نقاط على جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تغلبت على ليبيا (2-1) اليوم السبت، ضمن نفس الجولة.



ويحتاج المنتخب التونسي، لنقطة وحيدة، عندما يستضيف ليبيا الشهر المقبل، للتأهل رسميًا للمونديال.

بحث المنتخب التونسي، منذ البداية عن التهديف، وأنقذت العارضة هدفًا مؤكدًا لنسور قرطاج، بعدما تصدَّت لتسديدة يوسف المساكني، في الدقيقة (12).

وحاول منتخب غينيا، القيام ببعض المحاولات، خصوصًا عن طريق كامارا، ونابي كيتا، لكن لم تُقلق الدفاع التونسي، والحارس أيمن البلبولي.

وواصل منتخب تونس، سيطرته وكاد أن يُترجمها في الدقيقة (26) عن طريق علي معلول، الذي تبادل الكرة مع الخنيسي، داخل منطقة الجزاء، ومرَّ من الحارس، ووضعها في الشباك من الخارج.

وعاقب المنتخب الغيني، نظيره التونسي، على إهداره الفرص، وتقدم عن طريق نابي كيتا بالدقيقة (28)، وأضاع إدريسا سيلا، فرصة تعزيز النتيجة لغينيا في الدقيقة (35).

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء لصالح تونس، وضعها ببراعة يوسف المساكني في الشباك (45+3)، ليخرج الفريقان إلى غرفة خلع الملابس، والنتيجة (1-1).

بعد الإستراحة، حاول المنتخب التونسي مباغتة منافسه بتسجيل هدف ثانٍ عن طريق الهجوم من الناحية اليسرى عبر علي معلول، وفخر الدين بن يوسف، لكن المحاولات افتقدت الدقة.

وطالب لاعبو غينيا بالدقيقة (55)، باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة، يد حمدي النقاز في منطقة الجزاء، لكن الحكم، أمر بمواصلة اللعب.

ومن مجهود فردي بالدقيقة (74)، نجح يوسف المساكني، في تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة صاروخية على يمين الحارس الغيني.

سيطر المنتخب التونسي، تمامًا على اللعب وسط إحباط لاعبي غينيا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أمين بن عمر، الذي مرَّر له المساكني، كرة رائعة داخل منطقة الجزاء، وضعها بن عمر بالشباك (83).

وأضاع المنتخب التونسي أكثر من هدف، قبل أن يسجل نجم المباراة يوسف المساكني، الذي قابل عرضية علي معلول بالشباك في الدقيقة (90+5).