تونس تقلد مارسيل خليفة الوسام الوطني للاستحقاق

قلدت تونس المؤلف الموسيقي والمغني وعازف العود مارسيل خليفة “الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق”، خلال احتفال أقيم الاثنين في قصر “قرطاج” الرئاسي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس الباجي قائد السبس قلد خليفة “تقديرا لتميزه على الساحة الفنية وإسهامه في النهوض بالأغنية العربية الملتزمة نصرة للقضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وقال خليفة عقب تسلمه الوسام “شكرا على هذا الوسام، وأهديه إلى الشعب التونسي لأنه هو الذي يستحق التكريم”، مضيفا “أحببت تونس منذ البداية، منذ جئت للمرة الأولى، واليوم كتبت على صفحتي أن الياسمينات الأولى التي حصلت عليها في أول رحلة بعدهن أتذكرهن وبعد ريحتهن وعطرهن معشش في.. شكرا تونس”.

ويزور خليفة (67 عاما) تونس حاليا لإحياء مناسبات عدة مواكبة لاحتفالات عيد استقلال تونس الذي يوافق العشرين من آذار، كما يشارك في ندوة فكرية، يوم الثلاثاء، بعنوان “الحرية والإبداع” ينظمها “اتحاد الكتاب”.