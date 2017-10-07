توقيف 7 سوريين في منطقة الكورة دخلوا لبنان خلسة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، داهموا أماكن اقامة النازحين السوريين في اميون وكفرعقا وكوسبا، وأوقفوا سبعة أشخاص دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، كما ضبطوا أربع دراجات نارية.