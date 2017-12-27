توقيف 18 سوريا بجرم دخول خلسة وضبط سيارتين وتوقيف السائقَين

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط سيارتين تقلّ /18/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم ثلاثة أطفال، وذلك في خراج بلدة الصويري _ البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
كما تمّ توقيف السائقَين بجرم تهريب أشخاص، وهما:
سُلّم الموقوفون الى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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