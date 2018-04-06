توقيف والد عنف طفلته في مخيم الرشيدية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صباح اليوم صورا لطفلة تدعى فرح خ. (8 سنوات) تعرضت للضرب بـ “النربيش” على يد والدها، بسبب تأخرها عند صديقتها في الحي.

وبعد ظهر اليوم، أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب الوالد و. خ. (فلسطيني من مخيم الرشيدية- جنوب مدينة صور”)، بناء لاشارة القضاء المختص. وقد روت الطفلة للمحققين، وفي حضور مندوب الأحداث، تفاصيل ضرب والدها لها، ذاكرة ان الأمر تكرر أكثر من مرة بعد طلاق والدتها منه منذ قرابة العام. وأجري المقتضى القانوني اللازم وفقا لقواعد حماية الاحداث.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى ان “جمعية أرض البشر”، وهي جمعية أجنية تعنى بحماية الاطفال، تكفلت بمتابعة وضع الطفلة وتأمين الدعم النفسي للأسرة.