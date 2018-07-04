توقيف واضع حقيبة مخدرات في مرحاض في المطار

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 18/12/2017، عثر داخل مرحاض في مطار رفيق الحريري الدولي الغربي، على حقيبة بداخلها 7.13 كلغ من الكوكايين الصافي.

نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، لمعرفة ملابسات عملية التهريب، تم الاشتباه بأحد افراد العصابة الذي وضع الحقيبة في المرحاض، ويدعى: ر.س (مواليد 1973، لبناني)، وبعد مراقبته لفترة حوالى 7 اشهر كونه توارى كليا عن الانظار، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، جرى تحديد مكان تواجده وقامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة منزله وتوقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بوضع الحقيبة داخل المرحاض لقاء مبلغ 10.000$، وتم التوصل الى كشف كامل افراد الشبكة محليا ودوليا، كما تبين انه من اصحاب السوابق.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.