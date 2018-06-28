توقيف مطلوب يزرع الماريجوانا ويروجها لطلاب الجامعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الحاقاً لبلاغنا المتعلق بتوقيف دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي تؤازرها قوة من المجموعة الخاصة التابعة لوحدة الشرطة القضائية، أحد أخطر المطلوبين للقضاء بحقه /١٦/ مذكرة عدلية بجرم زراعة و تجارة و ترويج المخدرات، ويدعى :

س. ف. (مواليد عام ١٩٧٩ ، لبناني)

وفي سياق التحقيق معه، اعترف بزراعة وتجارة وترويج الماريجوانا، حيث تمكن المكتب المذكور في وقت سابق من توقيف شخصين يعملان لديه، وهما: –

– (ي. س.، مواليد 1992، لبناني)

– (ج. ص.، مواليد عام 1992، لبناني) وهو من الانشط حيث كان يقوم بتصريف ما يقارب 3 الى 4 كيلو من مادة الماريجوانا شهرياً للعديد من طلاب الجامعات.

كما تمكنت دورية من هذا المكتب بتاريخ 21/6/2018 من توقيف كل من اللبنانيين:

ش. ع. (مواليد عام 1981)

ش. ن. (مواليد عام 1976)

اللذين كانا يساعدان (س. ف.) بزراعة هذه المادة وتخبئتها.

وتم ضبط في خلال عملية نوعية:

– /28/ كلغ من نبتة الماريجوانا، كانت مخبأة ومطمورة على عمق 5 امتار في بلدة يانوح، وما يقارب 150 شتلة من النبتة ذاتها، بلغت زنتها /77/ كلغ، كانت مزروعة في مساحة /1000/م2 في منطقة يحشوش، وتقدر قيمة المضبوطات التي بلغت زنتها الاجمالية /105/ كلغ حوالي /600.000/$.