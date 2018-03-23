توقيف مطلقي المفرقعات النارية على قوى الأمن في المدينة الرياضية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تداول احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخص اقدم على رمي “قنابل” من المفرقعات النارية على العناصر الأمنية المولجة بمهمة حفظ الامن والنظام داخل ملعب المدينة الرياضية، أثناء مباراة لكرة القدم جرت بتاريخ 17 الجاري.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، استطاعت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، تحديد هوية الفاعل ومكان اقامته.

وبتاريخ 23/3/2018 وفي محلة بئر العبد، تمت مداهمة منزله من الفصيلة المذكورة وتوقيفه، ويدعى م. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)، وأودع الموقوف الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص”.