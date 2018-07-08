توقيف مروج عملة مزورة عبر طلب الطعام ديليفري

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان عناصر مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، أوقفوا بعد ظهر اليوم في محلة حالات، اللبناني ادي م. ي. (مواليد 1984- ميناء الحصن)، بتهمة الترويج لعملة مزورة.

وأضاف مندوب “الوطنية” ان توقيف ادي جاء بعد عمليات رصد ومتابعة له بدأت منذ حوالي الاسبوع، حيث كان يقوم بالترويج للعملة بين عمشيت وجبيل، عبر طلب الطعام delivery ويدفع عملة مزورة، فتم تعميم رقمه بين المطاعم وابلاغ قوى الأمن الداخلي اليوم، وعندما اتصل بأحد المطاعم في جبيل اليوم طالبا الطعام، ألقى عناصر قوى الأمن القبض عليه.