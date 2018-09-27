توقيف عراقي في حارة الناعمة بجرم انتحال صفة وتشهير بالسمعة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“بتاريخ 22/3/2018، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة لدى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية من أحد المواطنين بوكالته عن ابنته القاصر، ضد مجهول بجرم انتحال صفة وتشهير بالسمعة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكن المكتب المذكور من تحديد مكان المدعى عليه، وبتاريخ 25/9/ 2018 تم توقيفه في محلة حارة الناعمة داخل احدى ورش البناء، ويدعى :

– ب. ب. (مواليد عام 1974، عراقي)

بالتحقيق معه، اعترف بانه تعرف على الفتاة عبر الانترنت، واستحصل منها على صور خاصة، ولاحقا حصل خلاف بينهما، اقدم على اثره بإنشاء عدة حسابات وهمية على الفايسبوك باسمها وباسم ذويها، ناشرا عليها صورها الخاصة، وذلك للتشهير بسمعتها، وبإقدامه على تلف شريحته الخلوية منعا لتعقبه.

كما تبين انه يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم خرق قانون الاجانب، وانه قد دخل الى الاراضي اللبنانية خلسة.

اجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن هذه الحالات.