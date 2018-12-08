توقيف شخصين في شارع معوض بجرم ترويج المخدرات وتوزيعها

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أنّه “نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الشياح- شارع معوض، المواطن (م. خ) والفلسطيني (ب. إ)، بجرم ترويج المخدرات وتوزيعها. وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من أنواع مختلفة منها باز الكوكايين، كوكايين… إلخ، ومبلغا من المال.

وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.