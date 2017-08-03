توقيف شخصين بعد ضبط كمية من المخدرات في منزل في طير دبا الجنوبية

دهمت قوة من مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب منزلا في بلدة طيردبا قضاء صور واوقفت وبناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان كلا من (م.م) و(ه.ض) بعدما ضبطت في المنزل المذكور كميات من المواد المخدرة وادوات ومعدات تستخدم في تصنيعها وتوضيبها اشبه بمعمل للمخدرات, وتضمنت المضبوطات:

– 5 كلغ ماريغوانا.

– 1 كلغ ماريغوانا مطحونة .

– 3 كلغ حشيشة الكيف.

– اكياس بذور ماريغوانا .

– زيت حشيشة الكيف .

– ميزان حساس عدد 2.

– ادوات لطبخ الحشيشة وخلاطات يدوية .

– شتول ماريغوانا داخل عبوات بلاستيكية

– جهاز كومبيوتر عدد 3.

احيل الموقوفان مع المضبوطات الى القضاء.