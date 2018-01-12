توقيف سارق منزل ومعتدي على صاحبه بالضرب بآلة حادة

صـ در عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

الساعة 7.30 من صباح يوم أمس 11/01/2018 ورد اتصال هاتفي الى فصيلة الاوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي، مفاده أنه وفي حي المقبرة يوجد شخص مصاب ومضرج بالدماء داخل منزله جراء تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه ورقبته.

على الفور توجهت دورية من الفصيلة المذكورة حيث تم نقل المصاب الى المستشفى للمعالجة، وتبين بأن المنزل قد تعرض للسرقة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت الفصيلة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه بالتنسيق مع دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وهو:

ح. ع. ( مواليد عام 1998، عرب رحل )

وتبين وجود آثار دماء على سرواله.

بتفتيشه عثر بحوزته على سيجارة حشيشة، وداخل منزل شقيقه على سلسال من الذهب، وعثر أيضاً على الآلة الحادة التي استخدمها بالعملية.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

كما تم توقيف مشتبه بهما بالمشاركة بعملية السرقة، هما كل من:

_ ح. ع . ( مواليد عام 1990، عرب رحل )

وقد تبين انهما يتعاطيان المخدرات، وأن الأخير مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.