توقيف سارق الـ76 مليون ليرة من شركة للمواد الغذائية في السانت تيريز

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ليل 24/2/2018 أقدم مجهول على سرقة مبلغ 76 مليون ل.ل. بواسطة الكسر والخلع من شركة للمواد الغذائية في محلة السانت تيريز في الضاحية الجنوبية.

على أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، استقصاءاتها وتحرياتها الحثيثة وتمكنت من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه بتاريخ 3/3/2018 في محلة دوحة الحص، وهو: م. د. (مواليد 1981، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة وتعاطي المخدرات.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على السرقة بغية تسديد كامل ديونه وشراء أثاث للمنزل وفتح مشروع صغير. كما اعترف أيضا بتنفيذ سرقات عدة من منطقتي السان تيريز والمشرفية طالت عيادات طبية ومكاتب وشركات سفر ومحال تجارية.

تم ضبط كمية من الأغراض التي اشتراها بواسطة المبلغ المسروق.

أودع القضاء المختص بناء لإشارته”.