الأمن العام يوضح سبب توقيف الشيخ عباس الجوهري

ألقى الامن العام القبض على الشيخ عباس الجوهري وهو من ابرز الوجوه المعارضة لحزب الله في مدينة بعلبك.

الجوهري الذي ترشح للانتخابات النيابية حاصلا على سجل لا حكم عليه، اوقف في مركز الامن العام في بيروت أثناء العمل على اوراق تخص الخادمة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن، المعلومات المتداولة عن توقيف الشيخ ​عباس الجوهري​، مشيرة الى أن “الجوهري تقدم بتاريخ اليوم من المديرية العامة للامن العام لاجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم ٨٦/٨٦٩ تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ بجرم ​مخدرات​.

وبمراجعة وضحت المديرية العامة للأمن، المعلومات المتداولة عن توقيف الشيخ ​عباس الجوهري​، مشيرة الى أن “الجوهري تقدم بتاريخ اليوم من المديرية العامة للامن العام لاجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية فتبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقم ٨٦/٨٦٩ تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ بجرم ​مخدرات​، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت بتوقيف الشيخ الجوهري واحالته اليها، وبناء عليه احيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ”. النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت بتوقيف الشيخ الجوهري واحالته اليها، وبناء عليه احيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة بنفس التاريخ”.

ورغم ان التواصل مع الجوهري انقطع منذ الساعة الثانية ظهرا وعدم معرفة عائلته بطبيعة التهمة الموجهة اليه، أعلن المكتب الاعلامي للشخ الجوهري انه منذ خمسة سنوات كان شقيق النائب الحالي حسين الموسوي قد استاجر شقة في تعلبايا لمدة ثمانية اشهر، وكان الجوهري يسكن المنزل نفسه قبله.

وبعد خروج الموسوي من الشقة تم ضبط كمية من الكبتاغون واحيل وقتها الجوهري للتحقيق وتبين بحسب المكتب الاعلامي انها لعبة خبيثة من حزب الله لايقاع الشيخ الجزهري بسبب معارضته قتال الحزب في سوريا.

وترجح المعلومات أن يكون توقيت توقيف الجوهري مرتبط بمهلة تشكيل اللوائح، خصوصا وأنه يترأس لائحة معارضة لحزب الله في بعلبك الهرمل، وهي لائحة لها حظوظ كبيرة في خرق لائحة الحزب.