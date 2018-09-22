توقيف اب وزوجته في صيدا لضربهما ابنتهما القاصر ودخولها المستشفى للمعالجة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالـي:

احضرت الى مستفى الهمشري في صيدا، يوم السبت، القاصر (مواليد عام 2002 فلسطينية) وهي مصابة بخدوش ورضوض في انحاء جسمها وارتجاج في الدماغ نتيجة تعرضها للضرب، وادخلت قسم العناية المركزة للمعالجة.

باستماعها افادت ان والدتها: أ. ب. (مواليد عام ١٩٨٦ لبنانية) اقدمت على ضربها بسبب تحدثها مع شخص على الهاتف، وان والدها المدعو: س.خ. ( مواليد عام 1981، فلسطيني) اقدم على ضربها ايضاً واحرقها بشيش اللحمة.

على الأثر قامت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتوقيف الوالدين داخل المستشفى، وتسليمهما الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى باشراف القضاء المختص.