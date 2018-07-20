توقيف أفراد عصابة سرقة سيارات في البقاع

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

بتاريخ 1/04/2018 إعتدى عدة أشخاص بالضرب على أحد المواطنين في محلة تمنين / البقاع، وأقدموا على سرقة سيارته نوع رينو، وفروا الى جهة مجهولة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكن من معرفة هوية وأمكنة تواجد الفاعلين، وتوقيفهم بتاريخي 17 و 18/07/2018 في مناطق: زحلة وتمنين وأبلح والسفري في البقاع، وهم:

– ع. ع . ( مواليد عام 1996)

– أ. ش . ( مواليد عام 1996)

– ز. ع . ( مواليد عام 1995) جميعهم من التابعية السورية.

– م. ج . ( مواليد عام 1992)

– م. ص. ( مواليد عام 1990)

بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم أقدموا على بيع السيارة الى أحد الاشخاص المطلوبين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف شريكهم المذكور.