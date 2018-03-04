توقيع 4 اتفاقيات بين السعودية ومصر في الاستثمار والبيئة

شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعوي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة وذلك عقب جلسة مباحثاتهما الرسمية.

وشهد الجانبان التوقيع على اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعن الجانب السعودي المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

وتم التوقيع على اتفاق معدل لانشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في الممكلة العربية السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، حيث وقع عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعن الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ووقع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمتار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية.

وأيضاً وقع الجانبان المصرى والسعودى، مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمصر ، بشأن تفعيل الصندوق السعودى المصرى للإستثمار.

هذا ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة، مساء الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

وأكد السيسي ومحمد بن سلمان – وفق بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية – مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وأكد السيسي في هذا الإطار على ما يشكله أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات.