توقيع أربعة كتب من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية في معرض بيروت الدولي للكتاب

برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري و ضمن فعاليات معرض بيروت الدولي للكتاب الذي يقيمه النادي الثقافي العربي في مركز سي سايد ارينا ، وقعت كل من روبينا وقعت روبينا أبو زينب، ديما الحسن، هبة حنينة ونهلا زيباوي، من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ، اربعة كتب يضم كل منها مجموعة مقالات نشرت في جريدة ديلي ستار.

الحريري اشارت الى ان هذا المعرض يشكل مساحة لقاء وتفاعل لافتة الى انه على الرغم من ثورة التكنولوجيا الا انه يبقى للكتاب خصوصيته ورواده. واضافت ان بيروت كانت وستبقى مركزا منتجا وناشرا للمعرفة في هذا الشرق والعالم .