توقف فورا عن ارتداء الملابس الجديدة قبل غسلها

حين يشتري الناس ثيابا جديدة، يرتدونها في الغالب بشكل مباشر، وقلما يخطر ببالهم أنها في حاجة إلى الغسل، حتى يتفادوا بعض المتاعب الصحية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عشرات الجراثيم قد تنتقل إلى الإنسان عبر الثياب الجديدة، ومرد الأمر إلى أن قطعة اللباس الواحدة يقيسها عدد كبير من الزبائن قبل أن تباع لواحد منهم.

ويوضح الطبيب فيليب تييرنو، أن عشرات الجراثيم قد تصيب الإنسان وتسبب تعفنا في جسده، جراء ارتداء ثياب جديدة.

وعند إخضاع قميص للتجربة، اكتشف الباحث وجود إفرازات تنفسية، فضلا عن إفرازات أخرى مقززة، والسبب في هذا أن بعض الألبسة المجربة تحتك بأعضاء حساسة للإنسان.

ويطمئن الناس في الغالب إلى الثياب الجديدة بسبب كونها جافة ومحفوظة في محلات أنيقة، لكن الأطباء يرجحون انتقال فيروسات من مشكلات صحية مثل الإسهال ومتاعب المعدة وما يعرف بالبكتيريا الكروية.

“سكاي نيوز”