توقعات العام الجديد بين الفلك والماورائيات والوقائع.. اليكم التفاصيل

غالباً ما يستقبل العالم عاماً جديداً على وقع توقعات سياسية واقتصادية يطلقها علماء الفلك واصحاب التنبؤات.

والملفت أن هذا الامر بات السائد منذ سنوات ويعتمد الكثير من الاشخاص على هذه التوقعات التي يعتبرها البعض علماً فيما يقول البعض الآخر انها ايحاء من علم الغيب، في الحالتين ماذا يقول الفلك عن العام 2018؟

والامر لا يحتاج الى تنبؤ فلبنان والوقائع تؤكد أنه على موعد مع عدد من الاستحقاقات في العام المقبل. ولأن الوضع المحلي يتأثر يتغيرات المنطقة، لا بد من رصد ما قد تشهده المنطقة من تطورات.

ولكن بين الوقائع والماورائيات، يستقبل اللبنانيون عامهم الجديد بالامل بأن تحمل الايام المقبلة طمأنينة وبحبوحة لوطنهم والعالم.

تقرير: شربل عبود