توضيح للجنة الادوية الزراعية: حريصون على عدم تسجيل واستيراد الادوية المحظر تسجيلها واستعمالها في اوروبا واميركا

اصدرت لجنة الادوية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بيانا جاء فيه: “عطفا على ما ورد في الاونة الاخيرة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من معطيات غير دقيقة حول ادوية زراعية مسرطنة، يهم لجنة الادوية الزراعية المشكلة بموجب القانون 6/68 والمرسوم 5039/ 82 وبناء على القرار رق483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية) استنادا الى قرار مجلس الوزراء، بعد اجتماعها في وزارة الزراعة بتاريخ 23/12/2017 بحضور جميع اعضائها توضيح ما يلي:

1- لم يتم الغاء القرار 1048/1 تاريخ 13/1ذ/2016 من قبل وزارة الزراعة.

2- ان القرار 790/1 تاريخ 30/10/2017 (تعديل القرار 1048/1 تاريخ 13/6/2016) استثنى من القرار 1048/1 الادوية الزراعية المسجلة والمستعملة في الدول المصنفة مرجعية مثل الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة، واليابان، سويسرا وكندا، وحددت متطلبات التسجيل وفق القرار المعتمد 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها) على ان تجرى التحاليل عند الاستيراد وفق القرار 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) وفقا لمواصافات منظمة الاغذية والزراعة العالمية (فاو). كما حدد القرار 790/1 اجراء تقيم للمواد الحاملة والناشرة عند تسجيل الدواء والتحليل عند اقتضاء الحاجة.

3- تؤكد لجنة الادوية الزراعية حرصها على عدم تسجيل واستيراد الادوية الزراعية المحظر تسجيلها واستعمالها في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.

4- تؤكد لجنة الادوية الزراعية ان جميع قراراتها استندت الى دراسات علمية في بلدان مرجعية وحسب مواصفات منظمة (فاو).

في النهاية كنا نتمنى على وسائل الاعلام الغراء سؤال المعنيين واستيضاحهم حول الملف قبل القفز الى الاستنتاجات غير الواقعية الواردة والمبنية على معلومات غير دقيقة، واننا على يقين ان وسائل الاعلام يجب ان تهدف لمعرفة الحقيقة كل الحقيقة ونقلها الى المواطن دون منة، محتفظين بكل حقوقنا لمراجعة الجهات القضائية لتبيان الحقيقة ورد الافتراءات من اي جهة كانت”.