توسع التظاهرات الى مختلف مناطق طهران

توسع الاضراب العام والتظاهرات الضخمة التي بدأت صباح يوم الاثنين في البازار ومختلف مناطق طهران، والتي تخللها هجوم للقوات القمعیة على المحتجين.

وهتف المتظاهرون أمام سوق طهران شعار “سأقتل سأقتل من قتل اخي”، و”الموت للدكتاتور”.

واحتشد العديد من المواطنين في بستان سبهسالار في طهران. وتم إرسال عناصرالوحدة الخاصة في منطقة شورى النظام خوفا من اتساع نطاق انتفاضة المواطنين أمام الشورى، هذا واضرم المتظاهرون النار في كشك لقوى الأمن الداخلي.

واطلقت عناصر القمع الغازات المسيلة للدموع باتجاه المواطنين في تقاطع اسطنبول.