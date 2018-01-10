توريس: انتصار جيد وننتظر القرعة

وصف مهاجم فريق اتلتيكو مدريد الاسباني فرناندو توريس فوز فريقه على منافسه لييدا ايسبورتيو في الدور الـ16 لبطولة كأس ملك اسبانيا بـ”الانتصار الجيد”، مشيرا إلى أنه في انتظار سحب قرعة الدور المقبل .
وقال توريس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “انتصار جيد وننتظر سحب القرعة، شكرا للرفاق الذين رافقونا في واندا ميتروبوليتانو” .
وكان فريق اتلتيكو مدريد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، بفوزه على ضيفه لييدا ايسبورتيو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور الـ16 للبطولة .
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