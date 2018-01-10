توريس: انتصار جيد وننتظر القرعة

وصف مهاجم فريق ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​فرناندو توريس​ فوز فريقه على منافسه ​لييدا ايسبورتيو​ في الدور الـ16 لبطولة ​كأس ملك اسبانيا​ بـ”الانتصار الجيد”، مشيرا إلى أنه في انتظار سحب قرعة الدور المقبل .

وقال توريس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “انتصار جيد وننتظر سحب القرعة، شكرا للرفاق الذين رافقونا في واندا ميتروبوليتانو” .

وكان فريق اتلتيكو مدريد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، بفوزه على ضيفه لييدا ايسبورتيو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور الـ16 للبطولة .