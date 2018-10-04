توخيل: صعوبة كبيرة في اختيار 11 لاعبا فقط ومسرور بالفوز على النجم الاحمر

عبر توماس ​توخيل​ مدرب ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن سعادته بالفوز الكبير على حساب النجم الاحمر الصربي بسداسية مقابل هدف وحيد.

وتغزل توخيل بصاحب الهاتريك ​نيمار​ وقال: “أنه من أفضل اللاعبين في ​أوروبا​ علينا الفوز بالكثير من المباريات لأننا نمتلك الأفضل ولكن لأننا الفريق الأفضل وهذا مهم”.

وأضاف : “الأمر ليس سهلاً لإيجاد أفضل 11 لاعب لاكمال التشكيل لكن علينا اتخاذ القرارات الجيدة والفوز بالصراعات الثنائية والحفاظ على الكرة “.

اما عن سلسلة انتصارات الفريق الصربي قال : لم يخسروا في 34 لقاء سابق وانا مسرور اننا من انهينا هذه السلسلة.