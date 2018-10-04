توخيل: صعوبة كبيرة في اختيار 11 لاعبا فقط ومسرور بالفوز على النجم الاحمر

عبر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالفوز الكبير على حساب النجم الاحمر الصربي بسداسية مقابل هدف وحيد.
وتغزل توخيل بصاحب الهاتريك نيمار وقال: “أنه من أفضل اللاعبين في أوروبا علينا الفوز بالكثير من المباريات لأننا نمتلك الأفضل ولكن لأننا الفريق الأفضل وهذا مهم”.
وأضاف : “الأمر ليس سهلاً لإيجاد أفضل 11 لاعب لاكمال التشكيل لكن علينا اتخاذ القرارات الجيدة والفوز بالصراعات الثنائية والحفاظ على الكرة “.
اما عن سلسلة انتصارات الفريق الصربي قال : لم يخسروا في 34 لقاء سابق وانا مسرور اننا من انهينا هذه السلسلة.
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