توخيل:الفريق امام ليفربول افتقد للشغف وعليه التحسن من هذه الناحية

أكد الألماني توماس ​توخيل​ أنه لا يملك تفسيرا لأداء ثلاثي هجوم فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، ​كيليان مبابي​ والبرازيلي ​نيمار​ والأوروغوياني إدينسون ​كافاني​، في المباراة التي خسرها أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة في المرحلة السادسة من الدوري المحلي ضد رين، قال توخيل ردا على استفسارات حول هذه المسألة، أنها: “صعبة جدا، ربما يمكنكم طرح السؤال على اللاعبين لأنني غير قادر على شرحها”.وأضاف: “نحن رأينا هذا الأمر أيضا غياب التنسيق ، افتقدنا حضورهم في المباراة، الا أنهم كانوا حاسمين أيضا في مباريات أخرى فزنا بها”.

وختم: ” الاداء لم يكن الأفضل لهم وقد افتقدنا لحضورهم، وقلنا ذلك في غرف تبديل الملابس. الأمر دائما يرتبط بأداء فريق، علينا التحسن في ذلك والحفاظ على الشغف، التعطش. يجب أن يتحسن اللاعبون على هذا الصعيد”.