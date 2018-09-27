توتي ينشر كتابه الخاص بمناسبة عيد ميلاده الـ42

أصدر أسطورة ​نادي روما​ وكرة القدم الإيطالية ​فرانشيسكو توتي​ كتابه الخاص تحت عنوان ‘Un Capitano’ وسط إقبال كثيف من قبل عشاف روما لشرائه.

وقرّر توتي إصدار هذا الكتاب الذي يتحدث عن سيرة حياته كلاعب وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ42 الذي يصادف اليوم في الـ27 من شهر أيلول.

وشارك توتي في 786 مباراة مع روما، مسجلاً 307 أهداف، وحقق مع الفريق جميع الألقاب المحلية (الدوري – الكأس – كأس السوبر) كما حصد لقب بطولة كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي، قبل أن يعتزل كرة القدم في نهاية موسم 2016-2017.