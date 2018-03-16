توتي: على برشلونة أن يعرق للتغلب على روما

أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما، عن ثقته بأن فريقه السابق سيقدم أداء كبيرا أمام برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، رغم اعترافه بأن البارسا هو أحد أقوى الفرق في أوروبا.

وسوف يواجه روما الفريق الكتالوني في ملعب الأولمبيكو دي روما في 3 أبريل/نيسان القادم في مباراة الذهاب، قبل أن يرحل لمواجهته في ملعب الكامب نو يوم 10 من الشهر ذاته.

وقال فرانشيسكو لشبكة بريميوم سبورت الإيطالية: “أنا سعيد لأننا بين أقوى 8 أندية في أوروبا، ومواجهة أي فريق منهم ستكون صعبة، لذا علينا أن ندخل لهذه المواجهة بصفاء وهدوء، نعلم أن برشلونة واحد من أقوى الفرق في أوروبا، لكننا نعلم أننا نستطيع تقديم أداء جيد”.

وأردف: “على الورق فإننا كنا نتمنى مواجهة إشبيلية وليفربول، لكن الأمر ليس كذلك، فعلى أرضية الميدان تكون الأمور مختلفة، وتأكدوا أنهم أيضا سيكونون حذرين من مواجهة روما، نحن نريد لعب كرة القدم الخاصة بنا أمام برشلونة، حتى وإن كان الجميع يتوقع تأهل الفريق الاسباني”.

واستدرك: “لكننا سوف نرى روما مميزا، ومن الممتع في كرة القدم أن تلعب مثل هذه المباريات، إذا كنت تريد الفوز والاستمرار في البطولة، فعليك أن تكون جاهزا للعب أمام أفضل الفرق”.

وأتم: “مواجهة لاعبين مثل ميسي وسواريز سيكون حافزا كبيرا لنا، وسيكون على برشلونة أن يعرق لكي يتغلب على روما”.