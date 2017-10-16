توتي : رونالدو تفوق على ميسي و نيمار !

افصح قائد ​فريق روما​ الاسطوري ، الإيطالي ​فرانشيسكو توتي​ عن رأيه حول أفضل مدرب ولاعب و حارس مرمى في الموسم الماضي .

و قال توتي : “ميسي ، نيمار و كريستيانو رونالدو ، هم الابرز برأي أظن انها المرة الاولى التي أتحدث فيها عن كائنات فضائية تمارس كرة القدم ، و أنا أحترم الجميع ، و لكنني أرى أن رونالدو تفوق على ميسي ونيمار لأنه قدم موسم رائع في موسم 2016-2017 .

واضاف توتي :أظن ان بوفون سيحسم جائزة أفضل حارس رغم المنافسة الشديدة مع حارس الريال كيلور نافاس ، و زيدان سيفوز بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي لأنه قاد الريال الى صناعة تاريخ جديد للنادي الملكي “.