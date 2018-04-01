توتنهام يقسو على تشيلسي ويهدد أحلامه الأوروبية

تعرّضت آمال تشيلسي، في احتلال مركز مؤهّل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لضربة قوية، بخسارته مساء اليوم الأحد أمام جاره اللندني، توتنهام، بنتيجة 1-3، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدّم تشيلسي أولا عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 30، لكن كريستيان إريكسن عادل الكفّة في الدقيقة 45+1، قبل أن يترك ديلي آلي بصمته على اللقاء بهدفين في الدقيقتين 62 و66.

وارتفع رصيد توتنهام بهذا الفوز إلى 64 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن ليفربول الثالث، فيما تجمّد رصيد تشيلسي عند 56 نقطة في المركز الخامس.