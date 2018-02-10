توتنهام يؤمّن طموحه من أطماع الملاحق أرسنال

على ملعب “ويمبلي” التحفة الإنكليزية العريقة، وقّع هاري كين هدف المباراة الوحيد من رأسية محكمة (49)، في مواجهة شهدت شوطاً ثانياً مشتعلاً ووابلاً من الفرص الضائعة من الفريقين.

بهذا الفوز الثمين، صعد توتنهام مؤقتاً إلى المركز الثالث برصيد 52 نقطة غير أنّه قد يعود إلى المركز الخامس في حال نجاح كل من ليفربول وتشيلسي في تحقيق الفوز على كل من ساوثهامتون ووست بروميتش توالياً، ولكن عموماً نجح زملاء هداف الـ”بريميرليغ” هاري كين في تأمين مركزهم (الذي سيكون خامساً في أسوء الأحوال) من أطماع أرسنال الذي بقي سادساً برصيد 45 نقطة.

جدير بالإشارة إلى أنّ هدف هاري كين في مباراة اليوم أضاف إلى رصيده في طليعة ترتيب الهدافين ليصبح 23 هدفاً مقابل 21 هدفاً لملاحقه المباشر وقناص ليفربول، النجم المصري محمد صلاح.