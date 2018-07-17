توتر أمني وإحتجاجات جنوب العراق

هنا عند المدخل الرئيس لحقل الزبير النفطي الضخم في البصرة، احتشد الآلاف، للتنديد بنقص الخدمات الأساسية، وسط تصاعد التوتر في مدن جنوب العراق.

ومع استمرار الاحتجاجات لليوم التاسع، استخدمت الشرطة العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين عبروا عن غضبهم عند عدة حقول نفطية منذ بدء المظاهرات، ما أسفر عن سقوط جرحى، كما أصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

ورغم رفع حظر التجوال، نفذت قوات الأمن العراقية، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشباب في البصرة، وقال ناشطون إن الاعتقالات شملت عددا كبيرا من الشبان، حاولوا إقامة تجمعات في بعض أحياء المدينة.

وعلى غرار تظاهرات البصرة، تصاعدت حدة الاحتجاجات في محافظات جنوبية أخرى، وذلك على سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.

الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد، وتوقيت خروج التظاهرات، دفعت بمسؤولين عراقيين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إيران، التي تسعى جاهدة لتوسيع رقعة وجودها على الساحة العراقية. لكن مسار الاحتجاجات أكد انقلاب السحر الإيراني على نفسه، وتوجيه صفعة جديدة لطهران، من خلال حرق مقرات الأحزاب الموالية لها.