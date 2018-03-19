تهديد محتمل من “كويكب يوم القيامة”

في العام 2135، لن تستطيع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” الدفاع عن كوكب الأرض، ومواجهة “كويكب يوم القيامة” الذي يمكن أن يضرب الأرض.

ففي داسة جديدة، قال الباحثون أنه قد يكون من المستحيل إيقاف صخرة الفضاء المتجهة نحو الأرض.

وأوضحت الدراسة أن التقنيات الحديثة لن تستطيع تشتيت قوة الصخرة الفضائية “بينو”.

ويدرس الباحثون إمكانية استخدام مركبة فضائية مصممة خصيصا للتصدي للأجسام الكونية، على أمل الحد من التهديد المحتمل. وفي حين أنه من الممكن تحويل الجسم المقترب من الأرض، عن طريق الإيقاع به في ما يسمى “آثار الصدمات”، يقول الخبراء إن التفجير النووي قد يكون أفضل رهان عندما ينفد الوقت.

وفي حين أن الأرض ليست عرضة لخطر الاصطدام مع “بينو” في أي وقت قريب، إلا أن هناك فرصة واحدة من أصل 2700 لاصطدامها به في وقت ما من القرن المقبل.