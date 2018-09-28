تهديدات نتنياهو وموقف “حزب الله” من خرائطه

السنة من نار اطلقتها تل ابيب من اعلى المنابر الدولية امام الجمعية العامة للامم المتحدة، ليخرج رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوثائق وخريطة لمطار بيروت ومحيطه، زاعما أنها تظهر مواقع لـ”حزب الله” قريبة من المطار، تحوي مصانع تطوير للصواريخ يستخدمها الحزب لتحويل الصواريخ التي في حوزته إلى صواريخ دقيقة.

تهديد نتانياهو يطرح اسئلة عدة حول احتمال تعرض لبنان الى عدوان اسرائيلي، وفي هذا السياق يقول العميد الركن خالد حمادة: “لا ارى ذلك لان سواء اذا كان هناك نية عدوانية لاسرائيل ويتم اتخذا مخازن صواريخ ذريعة لذلك فليس مهما فليس مهما ان نتكون هذه الصواريخ في مطار بيروت او في اي مكان اخر”.

وعلى الرغم من تعدد التفسيرات لتصريحات نتنياهو فانها تصب في ايجاد مزيد من المخاوف والهواجس على الوضع اللبناني.

تقرير: غيدا جبيلي