تننتي: الجيش الاسرائيلي أبلغ اليونيفيل أنه وجد نفقاً جديداً

أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفل اندريا تننتي، أن الجيش الاسرائيلي أبلغ القوات الدولية انه “وجد نفقاً آخر جنوب الخط الازرق”، مضيفا إنه “بالتعاون مع الأطراف، سيزور فريق من اليونيفيل الموقع في أقرب فرصة ممكنة للتحقق من الوقائع”.