تنسيق لبناني – أوروبي لمواجهة الإرهاب وبناء استراتيجية لمكافحته

كشفت مصادر وزارية تسنى لها الإطلاع على محادثات منسق الإتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دوكيركوف مع المسؤولين اللبنانيين، أن البحث تركز على سبل تعزيز وتطوير التعاون الأمني وعلى مختلف الأصعدة بين الإتحاد الأوروبي ولبنان .

وقالت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن ذلك يحتم زيادة فاعلية التنسيق والتعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول المنطقة ومن بينها لبنان ، لمواجهة ما يخطط له الإرهابيون الذين قد يعمدون إلى شن هجمات في قلب أوروبا ، مشددة على أن المسؤول الأوروبي دعا في لقاءاته مع القيادات اللبنانية إلى أهمية التنبه الدائم لمخاطر الإرهاب والعمل على تطوير استراتيجية وطنية لمكافحته بكافة أشكاله.

والتقى دوكيركوف رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، وقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، حيث تمحورت النقاشات حول مكافحة التطرف وتطوير ستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب …

إلى ذلك، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، للبحث في التحضيرات الجارية لمؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني ، وإيجاد آلية تنسيق مشتركة بين الأجهزة العسكرية والأمنية وتحضير لائحة بالمساعدات التي تحتاجها لعرضها على المؤتمر.