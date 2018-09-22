تنزانيا.. ارتفاع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 161 واستمرار البحث عن ناجين

يواصل الغواصون اليوم السبت، البحث عن أي ناجين من حادث العبارة التي غرقت في بحيرة فكتوريا في تنزانيا وهي تقل عددا من الركاب يفوق طاقتها، وقال مسؤول إن عدد القتلى ارتفع إلى 161 قتيلا.

ودخل أربعة غواصين من البحرية إلى جسم العبارة (إم.في نيريري) في وقت مبكر من صباح اليوم بعد سماع أصوات تدل على وجود أحياء.

ولم يسفر البحث الأولي عن العثور على ناجين بينما استمر طفو مزيد من الجثث على سطح الماء حول العبارة.

ونقلت هيئة البث الرسمية (تي.بي.سي) عن جون مونجيلا، مفوض منطقة موانزا حيث وقعت الكارثة، قوله إن عدد القتلى بلغ 161.

وغرقت العبارة مساء الخميس على بعد أمتار قليلة من رصيف الميناء في أوكيريوي أكبر جزر البحيرة. وأفادت التقديرات الأولية بأن العبارة كانت تقل أكثر من 300 شخص.

وأمر الرئيس جون ماجوفولي أمس الجمعة باعتقال المسؤولين عن غرق العبارة.