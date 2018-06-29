تناول الموز قبل التمرين لطاقة أكبر

قالت خبيرة التغذية الألمانية صوفي براونشتاين إن للتغذية الصحيحة أهمية كبيرة للرياضيين، إذ إنها تساعدهم على رفع مستويات الأداء.
وأوضحت براونشتاين أن الكربوهيدرات ينبغي أن تمثل نسبة لا تقل عن 50% من النظام الغذائي للرياضيين، وتصل إلى 65% في حال رياضات قوة التحمل كالجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
وأضافت أن الجسم يحتاج قبل ممارسة الرياضة إلى طاقة سريعة يستمدها من مصادر كربوهيدرات ذات مؤشر غلايسيمي (Glycemic Index) مرتفع مثل الموز أو عصير الفواكه.
والمؤشر الغلايسيمي هو رقم يشير إلى مدى بطء أو سرعة طعام معين في رفع مستويات الغلوكوز في الدم.
ومَن يمارس الرياضة بشكل مكثف يوميا يحتاج لإعادة شحن مخزون ”الغلايكوجين” (الغلوكوز يشكل وحدة البناء الأساسية في هذا الجزيء، الذي يعمل مخزنا للطاقة) خلال الساعة الأولى بعد التمرين، وذلك بتناول 10 غرامات من الكربوهيدرات لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
أما هواة الرياضة، الذين يمارسونها بمعدل 4 إلى 5 مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، فيحتاجون إلى تناول البروتين بمعدل غرام واحد لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
ولهذا الغرض ينبغي تناول البروتين ذي القيمة الحيوية العالية كالبيض وسمك السلمون وصدور الديك الرومي، وذلك في غضون ساعتين قبل أو بعد التدريب.
المصدر : الألمانية
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