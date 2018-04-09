تناول القهوة الخضراء لحرق الدهون

يحاول الكثيروت التخفيف من اوزانهم بطرق عدة. وفي طريقة جديدة، اثبتت دراسة اجريت حديثا فوائد القهوة الخضراء في هذا السياق.

اجريت دراسة برئاسة، جوني كينسون، حيث رصد مع زملائه تأثير حبوب القهوة الخضراء في مجموعة تتكون من 200 شخص يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وكانت نتائج الدراسة مذهلة، إذ فقد 186 شخصا منهم، في الشهر الأول من تناولهم القهوة الخضراء، ما مقداره 11 كلغم، وحينها لم يكن معروفا كيف يجب إعداد القهوة الخضراء، وكانوا يغلونها فقط ويشربونها.

كما أن القهوة الخضراء لقيت استحسانا واسعا في روسيا بين الذين يعانون من الوزن الزائد، حيث يتناولونها بكثرة دون خوف، لأنها عمليا لا تحتوي على الكافيين. كما يفضل تناول هذه القهوة من دون إضافة السكر، وإذا كان يصعب تناولها مرة يمكن إضافة ملعقة عسل طبيعي.