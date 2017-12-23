تناولوا التين للتخلص من سموم الجسم

يحتوي التين على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات الكفيلة بمعالجة العديد من الأمراض أو الوقاية منها.

ويحتوي على الكثير من البوتاسيوم مما يقلل نسبة الأنسولين في الدم، ويساعد بالتالي مرضى السكري.

ويساعد أيضاً على تقوية العظام نظراً لاحتوائه على الكثير من الكلسيوم، ويعالج التهاب الحلق، ويسهم في إنقاص الوزن، ويخفف من اضطرابات المعدة. كما يعمل التين على تقوية الشعر والحؤول دون تساقطه بفضل الفيتامينات الموجودة فيه، ويساعد على التخلص من القشرة في فروة الرأس.

أما مضادات التأكسد الموجودة في التين فتساعد على تخليص الجسم من السموم، وتحمي البشرة من الشيخوخة وتحافظ على نضارتها وترطيبها.

والتين غني بالألياف مما يجعله مليناً طبيعياً يحول دون الإمساك ويخفف من مشكلات القولون.