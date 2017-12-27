مددت سلطة الطيران المدني العراقية، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لغاية 28 شباط المقبل.

ويستثني القرار الرحلات الداخلية في الإقليم.

فيما أبدت وزارة النقل في حكومة إقليم كردستان، أسفها لتمديد تعليق الرحلات الدولية، وعبرت عن رغبتها واستعدادها لبدء حوار يحل المشاكل العالقة مع بغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 ايلول الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، ولا يزال الحظر مستمراً حتى الآن.