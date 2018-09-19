تمثيل جريمة قتل فاطمة قعفراني في الناعمة

جرى ظهر اليوم تمثيل جريمة قتل المواطنة فاطمة قعفراني (مواليد عام 1985) بحضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله، مساعد آمر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية الرائد مازن الصايغ وعدد من رتباء المفرزة.

وكان عثر على جثتها في 15 الحالي في محلة الناعمة. وفي 16 الحالي، اشتبهت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية بالمواطن ع. ف. (مواليد عام 1981) فأوقفته، حيث اعترف بعد التحقيق معه بقتلها بواسطة مسدس حربي لأسباب شخصية.